“Días sin sombra”: Conozca de qué se tratan

Fecha de publicación: 21 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 21 de octubre de 2026

El sol cenital es un fenómeno astronómico y meteorológico que se le conoce como el “día sin sombra”, debido a que el sol se sitúa en la cabeza del observador y reduce la proyección de sombras.

Este tipo de evento ocurre por la traslación y rotación de la Tierra durante el año en regiones del trópico de Cáncer (sobre el hemisferio norte) y el trópico de Capricornio (al sur del Ecuador), donde se sitúa nuestro país.

Fotografía: Randall Sandoval.

En Costa Rica, “el día sin sombra” ocurre en abril por primera vez en el año, mientras que en agosto y setiembre sucede por segunda ocasión.

El fenómeno ocurrirá del 10 al 19 de abril y el Instituto Meteorológico Nacional (IMN) le recomendó a la población no exponerse al sol de 9:00 a.m. a 3:00 p.m.

Durante estos meses, la radiación ultravioleta es bastante alta y la exposición prolongada puede elevar el riesgo de afectaciones en la piel.