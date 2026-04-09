“Días sin sombra”: Conozca de qué se tratan

Fecha de publicación:
Fecha de modificación:
El sol cenital es un fenómeno astronómico y meteorológico que se le conoce como el “día sin sombra”, debido a que el sol se sitúa en la cabeza del observador y reduce la proyección de sombras.
Este tipo de evento ocurre por la traslación y rotación de la Tierra durante el año en regiones del trópico de Cáncer (sobre el hemisferio norte) y el trópico de Capricornio (al sur del Ecuador), donde se sitúa nuestro país.
En Costa Rica, “el día sin sombra” ocurre en abril por primera vez en el año, mientras que en agosto y setiembre sucede por segunda ocasión.
El fenómeno ocurrirá del 10 al 19 de abril y el Instituto Meteorológico Nacional (IMN) le recomendó a la población no exponerse al sol de 9:00 a.m. a 3:00 p.m.
Durante estos meses, la radiación ultravioleta es bastante alta y la exposición prolongada puede elevar el riesgo de afectaciones en la piel.