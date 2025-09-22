El prestigioso Diario Récord de México se tendió a los pies del portero costarricense Keylor Navas Gamboa, al hacer un análisis de lo que ha sido su participación en la presente campaña con Pumas.
Bajo el título “¡Efecto Keylor! Pumas es el mejor equipo defensivo desde la llegada de Navas”, el periodista Daniel Estrada Navarrete le hace punta al lápiz para repasar el buen momento del tico.
Y es que se da a la tarde de repasar como le ha ido en el mismo lapso a los otros equipos y las diferencias son abismales.
“El conjunto de Universidad Nacional hizo de la portería una auténtica muralla. En las primeras dos jornadas, el guardameta titular del Club Universidad Nacional fue Rodrigo Parra. En esos dos encuentros, el equipo felino permitió seis goles. Sin embargo, para la Fecha 3 llegó Keylor Navas y además de tomar la capitanía de inmediato, también tomó la responsabilidad de defender el arco auriazul, algo que ha hecho de la mejor manera, pues sus números destacan por encima de toda la Liga MX”, detalla.
Lo más evidente es cuando compara los goles que han recibido los equipos de la Liga MX desde que Navas está en Pumas.
Pumas – 4 goles en contra
Cruz Azul – 7 goles en contra
Xolos – 7 goles en contra
Rayados – 8 goles en contra
Toluca – 8 goles en contra
América – 8 goles en contra
Pachuca – 8 goles en contra
Tigres – 9 goles en contra
Juárez – 9 goles en contra
Necaxa – 10 goles en contra
Querétaro – 12 goles en contra
León – 13 goles en contra
Santos – 13 goles en contra
San Luis – 14 goles en contra
Mazatlán – 14 goles en contra
Chivas – 15 goles en contra
Atlas – 17 goles en contra
Puebla – 17 goles en contra