El prestigioso Diario Récord de México se tendió a los pies del portero costarricense Keylor Navas Gamboa, al hacer un análisis de lo que ha sido su participación en la presente campaña con Pumas.

Bajo el título “¡Efecto Keylor! Pumas es el mejor equipo defensivo desde la llegada de Navas”, el periodista Daniel Estrada Navarrete le hace punta al lápiz para repasar el buen momento del tico.

Y es que se da a la tarde de repasar como le ha ido en el mismo lapso a los otros equipos y las diferencias son abismales.

“El conjunto de Universidad Nacional hizo de la portería una auténtica muralla. En las primeras dos jornadas, el guardameta titular del Club Universidad Nacional fue Rodrigo Parra. En esos dos encuentros, el equipo felino permitió seis goles. Sin embargo, para la Fecha 3 llegó Keylor Navas y además de tomar la capitanía de inmediato, también tomó la responsabilidad de defender el arco auriazul, algo que ha hecho de la mejor manera, pues sus números destacan por encima de toda la Liga MX”, detalla.

Lo más evidente es cuando compara los goles que han recibido los equipos de la Liga MX desde que Navas está en Pumas.

Pumas – 4 goles en contra

Cruz Azul – 7 goles en contra

Xolos – 7 goles en contra

Rayados – 8 goles en contra

Toluca – 8 goles en contra

América – 8 goles en contra

Pachuca – 8 goles en contra

Tigres – 9 goles en contra

Juárez – 9 goles en contra

Necaxa – 10 goles en contra

Querétaro – 12 goles en contra

León – 13 goles en contra

Santos – 13 goles en contra

San Luis – 14 goles en contra

Mazatlán – 14 goles en contra

Chivas – 15 goles en contra

Atlas – 17 goles en contra

Puebla – 17 goles en contra