El Abierto de Cincinnati de tenis está llegando a su final y Diario Extra pudo ingresar hasta la parte más interna de este torneo.

Les traemos la historia de los encordadores. Ellos son pieza vital para cada uno de los jugadores y de las jugadoras.

Su labor es cambiar las cuerdas de las raquetas con máquinas especializadas. Logran diversas tensiones, según lo pida cada jugador. Con un ajuste adecuado el tenista se siente mejor, puede mejorar su rendimiento e incluso puede desde evitar las lesiones hasta golpear mejor la pelota o controlarla a su gusto.

Desde Cincinnati, Ohio nos informan Jorge y Randall Morera.