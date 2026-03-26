(Logroño, EFE) Dialnet, la mayor plataforma de conocimiento científico en español, se ha consolidado como una referencia para universidades, centros de investigación, profesionales e instituciones y, tras cumplir 25 años, ha evolucionado desde una base de datos a un ecosistema de servicios que funciona “como un GPS de la investigación”.



La directora gerente de la Fundación Dialnet, Elena López Tamayo, ha detallado a EFE que esta plataforma, que nació en Logroño en 2001 en la biblioteca de la Universidad de La Rioja (UR) como un buscador especializado en literatura científica, se ha transformado en una fundación tecnológica del sector público, que ha diseñado productos y servicios adicionales.



En la actualidad, cuenta con casi 3 millones de usuarios en el mundo, quienes pueden acceder a 10,45 millones de documentos, 13.714 revistas y casi 393.000 tesis doctorales, unas cifras que crecen cada día, gracias a una red de 185 instituciones y más de 2.000 personas que alimentan el sistema con nuevos contenidos.

Dialnet se define como un vector de transformación

Para conseguir que todo ese conocimiento se convierta en “un vector de transformación que permita que la sociedad avance”, la plataforma ofrece diversas herramientas a sus usuarios, como ‘Dialnet Plus’, que proporciona búsquedas avanzadas y cuenta con un sistema de alertas personalizadas con 63 millones activas, ha precisado.



Por su parte, ‘Dialnet Métricas’ es un sistema propio para medir el impacto y las citas de los investigadores que publican en español, lo que ha permitido dar visibilidad a toda esa ciencia y medirla en igualdad de condiciones que la producida en inglés.



Además, ‘Dialnet CRIS’ es un portal que facilita que las universidades -lo usan el 60 % de las públicas en España- conozcan quién investiga, con qué fondos, en qué grupos y qué resultados obtienen, de modo que funciona “como la brújula del conocimiento”, ha relatado López Tamayo.

La directora gerente de la Fundación Dialnet, Elena López Tamayo, en la sede de la fundación en Logroño. Dialnet, la mayor plataforma de conocimiento científico en español, se ha consolidado como una referencia para universidades, centros de investigación, profesionales e instituciones y, tras cumplir 25 años, ha evolucionado desde una base de datos a un ecosistema de servicios que funciona “como un GPS de la investigación”. Foto: EFE/Raquel Manzanares

¿Cuál es el próximo proyecto de Dialnet?

Durante 2026 se acabará de desarrollar ‘Dialnet Transferencia’, un nuevo servicio que conseguirá acelerar la transferencia de conocimiento desde las universidades a las empresas, que podrán usar esas investigaciones para innovar y lanzar nuevos productos al mercado.



Esta herramienta actuará como “un mentor que acompaña al tejido productivo en la búsqueda de conocimiento”, ha indicado, por lo que la investigación universitaria ya no se quedará “en un cajón” y contribuirá a mejorar la competitividad empresarial.

También incorporará criterios de proactividad para las empresas, ya que incluirá cuadros de mando para avisar si hay avances o nuevas patentes en su área de interés; y contará con una interfaz conversacional que permitirá a las empresas buscar expertos o tecnología mediante un chat, pero con resultados contrastados.



Dialnet aspira a ser la gran alternativa global al dominio del inglés, y de las 189 instituciones internacionales que colaboran indexando contenidos, el 40 % son latinoamericanas.

Una alternativa a las herramientas en inglés

Asimismo, cuenta con un equipo de 26 profesionales, la mitad ingenieros y la otra mitad con perfiles humanísticos, quienes han desarrollado un sistema informático con tecnología propia, por lo que, concluye, “cuentan con autonomía estratégica al no depender de terceros”. EFE



