Diagnósticos tardíos de cáncer superan el 40% en América Latina

El impacto económico del cáncer a nivel global alcanzará los US$25,2 billones entre 2020 y 2050, según un estudio publicado por la revista JAMA Oncology.

Esta enfermedad, que cobra casi 10 millones de vidas al año, no solo representa una carga física y emocional, sino que agota los ahorros personales y reduce drásticamente la productividad laboral en todo el mundo.

En América Latina y el Caribe, el panorama es alarmante, con más de 1,5 millones de casos nuevos registrados en 2022.

Se estima que entre el 40% y el 50% de los diagnósticos en la región son tardíos, lo que eleva la mortalidad; de hecho, la mitad de los pacientes diagnosticados fallece, siendo el cáncer de pulmón el que registra la mayor letalidad.

Ante este escenario, la detección temprana se perfila como la inversión más rentable para los gobiernos.

Imagen con fines ilustrativos

“En un estudio de cáncer que hicimos alrededor del mundo, solo una cuarta parte de los planes nacionales de cáncer están financiados. En el resto no hay un financiamiento claro, desafortunadamente”, explicó la doctora Isabella Grueso.

Por cada dólar invertido en estrategias de prevención y tratamiento oportuno, se puede generar un retorno de entre $2 y $7 dólares.

Además, un diagnóstico a tiempo permite que los pacientes continúen trabajando y apoyando financieramente a sus familias, aspecto que reduce el gasto fiscal a largo plazo.

La medicina de precisión surge como la gran revolución para transformar la atención oncológica a través de tratamientos personalizados y más eficaces, según el informe.

Este modelo se basa en pilares como el diagnóstico de precisión y la terapia individualizada, con tecnologías avanzadas para mejorar la calidad de vida y asegurar que el acceso a la salud no suponga un esfuerzo financiero prohibitivo para las personas.