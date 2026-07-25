El ministro de Justicia y Paz, Gabriel Aguilar, explicó durante la conferencia de prensa en La Reforma las condiciones específicas que tendrán Alejandro Arias alias “Diablo” y Jonathan Pérez alias “Tan” en el centro penitenciario mientras esperan la audiencia de este lunes.

Dentro de las reglas más llamativas se encuentra que las torres de vigilancia cercanas a las celdas individuales de contención de los detenidos tendrán francotiradores las 24 horas del día.

Por otro lado, el ministro aseguró que la vestimenta oficial será el uniforme naranja y el calzado que se les proporcione, además, no podrán ingresar ningún artículo personal más allá de los implementos de higiene que les brinden bajo estricta vigilancia.

Asimismo, no tendrán derecho a salir al patio a tomar el sol, tampoco podrán recibir visitas de familiares ni de carácter íntimo y las llamadas quedan terminantemente prohibidas.

Fotos: Raquel Vargas

Sobre la interacción con oficiales penitenciarios, Aguilar señaló que toda interacción que mantengan será grabada con cámaras corporales, siempre tendrán que portar pasamontañas para evitar ser reconocidos y toda comunicación que tengan será registrada en una bitácora.

En caso de que los abogados deseen comunicarse con “Diablo” y “Tan”, solamente podrán hacerlo mediante los locutorios y sin ningún contacto físico. Además, queda prohibido cualquier traslado a centros médicos de ambos detenidos.

El Ministerio de Justicia y Paz aseguró que dialogarán con el Poder Judicial para que las audiencias que tengan pendientes se hagan de manera virtual, esto para evitar cualquier peligro durante los traslados.

Por último, Gerald Campos, ministro de Seguridad, comentó que tomaron todas las medidas necesarias para evitar cualquier intento de atentado a las instalaciones penitenciarias y la Fuerza Pública estará custodiando el perímetro las 24 horas del día.