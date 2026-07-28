El fiscal general, Carlo Díaz, informó en una conferencia de prensa que existió una conversación entre autoridades de la Administración para el Control de Drogas (DEA) y Alejandro Arias Monge, alias “Diablo”.

Según Díaz, esto habría ocurrido este lunes 27 de julio cuando fue movilizado desde La Reforma, desde tempranas horas, incluso antes de la audiencia de medidas cautelares.

“Desde setiembre de 2024, nos reunimos con oficiales de la DEA, incluido su administrador. En esa reunión se expuso que ‘Diablo’ era un objetivo muy importante para el Ministerio Público y recibimos la noticia de que la DEA también lo tenía como un objetivo conjunto y ofrecía una recompensa de 500.000 dólares por información que permitiera su captura”, afirmó.

Según Díaz, desde entonces ambas instituciones trabajaron de forma paralela para lograr la captura del sospechoso.

“Teníamos una doble vía para capturarlo: la cooperación internacional con la DEA y la investigación nacional. Al final, la detención se concretó mediante la vía nacional”, indicó.

El fiscal agregó que, tras la captura, la agencia estadounidense ha manifestado un posible interés en pedir su extradición, aunque aclaró que esa decisión aún no se ha formalizado.

“Lo que hoy vengo a informar es precisamente la reunión que se dio entre oficiales de la DEA y ‘Diablo’ el lunes. Ahora quedamos a la espera de la decisión que ellos puedan tomar”, señaló.

Posible extradición

Díaz explicó que, si Estados Unidos presenta la solicitud, el proceso seguirá el mismo procedimiento aplicado en otros casos de extradición.

“Si la DEA decide solicitar la extradición, un juez deberá ordenar inicialmente la detención provisional. Posteriormente, la persona tendrá derecho a ejercer su defensa, incluso a apelar si se concede la extradición. Todo se realizará respetando el debido proceso”, detalló.

Asimismo, adelantó que el Ministerio Público analizará la posibilidad de aplicar un criterio de oportunidad para priorizar el proceso de extradición sobre las causas penales que Arias Monge enfrenta en Costa Rica, tal como ha ocurrido en otros expedientes.

“Si ese interés se concreta, valoraremos aplicar los criterios de oportunidad, como lo hemos hecho en otros casos, para agilizar o priorizar la extradición sobre los procesos nacionales”, concluyó.

Colaboró Daniel Baldizón.