“Diablo” le pidió a “Tan” y “Coco Mono” que se rindieran

Durante el enfrentamiento de casi una hora entre agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) y Alejandro Arias Monge, alias “Diablo”, así como Jonathan Pérez Méndez, alias “Tan”, fue el propio Arias Monge quien pidió a los demás que se rindieran, según confirmó el fiscal general, Carlo Díaz, en una entrevista con el programa Desde Buena Mañana, de Extra Radio 92.3 FM.

“Después de varios minutos fue ‘Diablo’, mostrando en ese momento su liderazgo, quien le pidió a los demás que se rindieran. Sin embargo, ‘Tan’ continuó atrincherado frente a la policía y minutos después también se rindió”, relató Díaz.

Fotografía Sergio Espinoza

La captura de ambos sujetos ocurrió el viernes 24 de julio en Sarapiquí, tras un intenso operativo que dejó como saldo ocho personas heridas, un fallecido y tres detenidos.

Este lunes ambos fueron movilizados a los Tribunales de Justicia en San José para la audiencia de medidas cautelares.