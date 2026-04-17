Diabetes en Costa Rica: 2 de cada 10 adultos la padecen

Fecha de publicación: 28 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 28 de octubre de 2026

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) ha situado a Costa Rica en una posición crítica: el país posee la tasa más alta de diabetes en su población adulta entre todas las naciones miembros. Con una prevalencia del 23.2%, Costa Rica no solo supera el promedio de la organización, que se sitúa en un 8.6%, sino que prácticamente lo triplica.

Este panorama estadístico coloca al país en el grupo de naciones con niveles más elevados de esta enfermedad crónica, pues comparte escenario con México, Turquía y Chile.

En el extremo opuesto, naciones como Dinamarca, Francia y España logran mantener las cifras más bajas del bloque.

Más allá de la cifra estática de prevalencia, el dato más revelador y alarmante del informe es la velocidad del avance de la enfermedad en suelo costarricense.

El país no solo tiene muchos diabéticos, sino que es la nación de la OCDE que registra el mayor incremento de diabetes, con un crecimiento del 6.7% en la última década.

Este ascenso sugiere que las medidas de contención actuales son insuficientes para frenar una tendencia que compromete seriamente el futuro bienestar de la población y la sostenibilidad financiera del sistema sanitario a largo plazo.

La raíz del problema

Según señala Ana Ortega, de la Asociación Día Vida Pro-Diabetes, el problema podría radicar en la presunta debilidad de las estrategias para combatir la obesidad, la cual actúa como la principal antesala de la diabetes.

“Se da por la falta de políticas de prevención, sobre todo en lo que se refiere a obesidad, entonces la tasa de diabetes ha crecido mucho al respecto. Nos falta tal vez un poquito de concientización, lo que hagamos hoy va a definir cómo va a ser nuestra salud en el futuro”, analizó la especialista.

Para revertir esta problemática, el mensaje de los expertos es simple pero urgente: se debe recalcar el beneficio de la actividad física.

“El ejercicio no debe verse como una carga, sino como una inversión que el propio cuerpo agradecerá con el paso de los años. La prevención hoy es la única herramienta capaz de frenar un gasto médico inmanejable y asegurar una vejez digna para los ciudadanos”, explicó Ortega.

Obesidad en la mira

Los expertos afirman que el Estado costarricense se encuentra ante la necesidad de fortalecer las políticas contra

la obesidad y fomentar un cambio cultural.

La obesidad se ha consolidado como uno de los mayores retos de salud pública global.

Según el informe “Health at a Glance 2025”, el 54% de los adultos en la OCDE padece sobrepeso u obesidad.

Esta condición no solo resta calidad de vida, sino que consume el 8% del gasto sanitario total y reduce el Producto Interno Bruto (PIB) de los países miembros en un 3.3% en promedio.

En este escenario, Costa Rica presenta contrastes alarmantes. Aunque sus tasas de tabaquismo y consumo de alcohol son de las más bajas del bloque, el país enfrenta una severa crisis metabólica.

Este fenómeno se vincula directamente al sedentarismo; más del 50% de los adultos costarricenses reporta niveles insuficientes de ejercicio, situándose entre las poblaciones menos activas junto a Portugal y Japón.

El panorama internacional muestra brechas abismales. Mientras México, Estados Unidos y Nueva Zelanda encabezan la lista con tasas de obesidad que superan el 34% (alcanzando el 40% en datos medidos físicamente), Japón y Corea mantienen índices mínimos inferiores al 6%.

La tendencia es ascendente en la mayoría de los países, esto impacta con mayor fuerza a los hombres y a las familias de menores ingresos.

Para Costa Rica, revertir el sedentarismo es vital para proteger su longevidad frente a esta potencial epidemia.