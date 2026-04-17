En el marco del Día Mundial de la Hemofilia, este 17 de abril, la Federación Centroamericana y del Caribe de Laboratorios Farmacéuticos (Fedefarma) realizó un llamado para prevenir.

Se estima que 3 de cada 4 personas con este trastorno de coagulación desconocen su condición, lo que les impide acceder a tratamientos esenciales para evitar sangrados graves.

Identificar la enfermedad a tiempo es el primer paso para prevenir daños irreversibles en las articulaciones y mejorar la calidad de vida, de acuerdo con la organización.

Para una detección temprana en la niñez, los especialistas recomiendan vigilar señales como la tardanza en sanar del cordón umbilical o moretones marcados al empezar a gatear.

Expertos piden detección temprana (Foto: Issac Villalta)

Si una pequeña herida tarda más de 30 segundos en detenerse, es vital acudir a un centro de salud para realizar estudios de coagulación. Ante estas alertas, es indispensable evitar la automedicación y buscar la valoración de expertos en hematología.

En un comunicado, Fedefarma llamó a enfocarse en las mujeres con esta situación pues muchas presentan síntomas claros como menstruaciones muy abundantes, sangrados nasales frecuentes o hemorragias prolongadas tras procedimientos dentales.

La Federación Mundial de Hemofilia subraya que las mujeres tienen derecho a recibir el mismo seguimiento médico y calidad de atención que los varones.