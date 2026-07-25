Día histórico: Capturan a alias “Diablo”

La madrugada del 24 de julio de 2026 marcó un antes y un después en la lucha contra el crimen organizado en Costa Rica. A las 5:00 a. m., un operativo conjunto del Poder Judicial, el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) y el Ministerio Público irrumpió en una finca ubicada en San Bernardino de Sarapiquí, donde se ocultaba Alejandro Arias Monge, alias “Diablo”, considerado como el narcotraficante más buscado del país.

La tranquilidad de la comunidad fue interrumpida por las ráfagas de disparos que comenzaron apenas ingresaron los equipos tácticos. Durante cerca de una hora, los vecinos escucharon un intenso enfrentamiento armado entre los agentes y los ocupantes de la propiedad.

Parte de lo decomisado en la casa donde se ocultaba.

“Fue una operación bastante compleja. A las 5:00 a.m., nuestro Grupo Táctico SERT, junto con el apoyo de la Unidad de Vigilancia y Seguimiento (Uvise) y la Oficina de Crimen Organizado, ingresó a este sector y se dio un intercambio de disparos bastante fuerte, aproximadamente una hora de intercambio de disparos”, relató el director interino del OIJ, Michael Soto.

El saldo del enfrentamiento fue de ocho, cinco del SERT y tres del Uvise oficiales del OIJ heridos, cuatro de ellos estables y uno en condición delicada, además de la muerte de un integrante de la organización criminal identificado como, alias “Coco Guácimo”, quien cayó durante el intercambio de disparos.

La operación también permitió la captura de Jonathan Pérez Méndez, alias “Tan”, señalado por las autoridades como una de las principales figuras de la estructura criminal y presunto sucesor de “Diablo”.

“Estamos en el sector de San Bernardino de Sarapiquí, donde en una operación policial bastante compleja hemos logrado detener a Alejandro Arias Monge, conocido como ‘El Diablo’, así como a alias ‘Tan’, del sector de Batán, que ha generado una gran cantidad de homicidios. También un sujeto conocido como ‘Coco Guácimo’ fue dado de baja por nuestros oficiales tácticos”, informó Soto.

Una vez asegurada la finca, los agentes encontraron un importante arsenal. Entre los decomisos figuraban cinco fusiles de guerra de alto calibre, entre ellos un FAL y un AK-47, además de tres pistolas, abundante munición y drones que, según las autoridades, eran utilizados para vigilar los alrededores y detectar la presencia policial.

“Al apropiarnos de la zona encontramos cinco fusiles de guerra de alto calibre, por ejemplo, un FAL y otro tipo de armas como AK-47, así como tres pistolas y también el uso de tecnología con drones para monitorear los alrededores de esta zona y evitar la acción policial”, detalló el jerarca judicial.

Soto aseguró que la captura de Arias Monge fue el resultado de un trabajo de inteligencia que se mantuvo durante meses y que nunca fue abandonado, pese a las críticas.

“No hemos desmayado ni parado en ningún momento de tratar de detener a estos sujetos, principalmente a Arias Monge, que le ha generado una gran cantidad de violencia y problemas al país. A pesar de las críticas y los comentarios, hemos seguido trabajando silenciosamente y con mucho detalle”, afirmó.

El director interino del OIJ destacó además el desempeño de los equipos especiales que participaron en la intervención.

“Nuestros oficiales, muy valientes, durante una hora estuvieron combatiendo armas de fuego de alto calibre y lo hicieron de una forma muy profesional. Lamentablemente resultaron compañeros heridos, pero eso demuestra el compromiso del OIJ, del Ministerio Público y del Poder Judicial por mejorar las condiciones de seguridad de Costa Rica”.

La captura de “Diablo” pone fin a años de búsqueda del hombre señalado como uno de los principales generadores de violencia en el Caribe costarricense y representa uno de los golpes más contundentes que han propinado las autoridades nacionales a una estructura del crimen organizado en la última década.

La vivienda en la que estaba escondido.

