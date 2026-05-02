Día del Trabajador: Lucha por salarios, educación y seguridad social 

Organizaciones sindicales, estudiantes y movimientos sociales participaron en la tradicional marcha del Día del Trabajador este 1.º de mayo, donde miles de personas se movilizaron desde la Catedral Metropolitana hasta la Asamblea Legislativa con la consigna de exigir salarios dignos, una mayor inversión en educación para salir de la crisis, así como la defensa de la seguridad social de la clase trabajadora.

No obstante, la convocatoria estuvo por debajo de jornadas anteriores, cuando era notoria la gran cantidad de personas que se hacían presentes en el centro de San José para exigir sus derechos.

La protesta se dio a eso después de las 10:00 a.m., tiempo después de que se llevara a cabo la Santa Misa en honor a San José Obrero, celebrando el Día del Trabajado.

Parte de los manifestantes señalaron que sus principales consignas se centran en la lucha por el aumento y descongelamiento de salarios.

En materia de salud, muchos de los asistentes también marcharon para exigir el pago de la deuda del Estado con la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), entre otras demandas.

Por otra parte, federaciones estudiantiles como la Feucr, Feitec, Feuna y Feuned continúan en la defensa de la educación pública, impulsando consignas como un aumento al Fondo Especial para la Educación Superior (FEES), así como el cumplimiento constitucional del 8% del Producto Interno Bruto (PIB) destinado a la educación.

“Lo que exigimos como estudiantes no es solo una buena educación, sino además buenas condiciones de trabajo, buenos derechos laborales y que realmente sean garantizados por el Estado”, expresó Mariel Rojas, presidenta de la Feucr.

También estuvieron presentes los sindicatos del sector educación, como el SEC, APSE, ANDE y AJA, que reprocharon el veto del presidente Rodrigo Chaves a un proyecto de ley que buscaba reajustar las pensiones de alrededor de 30.000 educadores jubilados. El Frente Amplio también protestó por las mismas consignas.