Día de los trabajadores y la CCSS 

Mons. José Rafael Quirós

Arzobispo Metropolitano de San José

Próximos a celebrar la memoria de San José Obrero y el día internacional del trabajador es oportuna la preocupación de la CECOR respecto al desempleo y trabajo informal en Costa Rica.

En la Carta Pastoral Colectiva de los Obispos de Costa Rica, del pasado 25 de abril, denominada, “¡La paz este con ustedes!, señalamos: “pese a que se ha logrado una disminución en las cifras de personas sin trabajo, aún se mantienen 154 mil costarricenses sin un empleo formal. De igual manera, es preocupante que según los últimos datos oficiales 42.829 mil personas se mantienen en trabajo informal sin cobertura de seguridad y garantías sociales plenas” (Cfr. # 42).

Considero que, a mayor empleo formal mejor estabilidad financiera para el régimen de salud, y del seguro de Invalidez Vejez y Muerte. Así, la Seguridad Social protege mejor a sus habitantes para garantizar el acceso a la asistencia médica como derecho humano a la salud.

La Caja, patrimonio histórico social de todos los costarricenses, ha definido los principales rasgos de nuestra identidad; entre esos, la atención a los más vulnerables, a los adultos mayores, a las personas con discapacidad y otros.

La Iglesia en Costa Rica ha sido una firme promotora y defensora de la dignidad humana y del bienestar de los más desfavorecidos. Durante los años en que se gestaron los cimientos de la CCSS, líderes eclesiásticos, el más connotado el arzobispo de San José Monseñor Sanabria Martínez, levantaron su voz en favor de un sistema de salud pública, que reflejara el espíritu de fraternidad contenido en el Evangelio y sus valores: amor al prójimo, justicia social, bien común y cuidado de los más vulnerables.

Así, el régimen democrático costarricense no podría entenderse sin la existencia de un sistema de Seguridad Social sólido.

La CCSS no solo garantiza derechos fundamentales, sino que también equilibra las desigualdades sociales, promoviendo una mayor cohesión y paz social. Un país donde todos tienen acceso a servicios de salud y protección básica es un país que construye su futuro sobre la justicia y la equidad.

Sin embargo, es importante reconocer que la Caja enfrenta en la actualidad momentos difíciles con grandes desafíos. La crisis económica, junto a lo que los medios informan de manera frecuente, han puesto en riesgo la sostenibilidad de la CCSS. Por eso, defender la Seguridad Social asegura el amparo de derechos fundamentales de todos los costarricenses. La lista de pacientes que requieren atención médica inmediata no puede esperar más. Sigamos dando el mejor testimonio de amor al prójimo en torno al bien común y reconociendo en cada enfermo el rostro vivo de Cristo.

Por eso, sintámonos todos corresponsables e implicados en la búsqueda de soluciones para disminuir el desempleo y bajar la cifra de personas en trabajo informal y sin cobertura de seguridad social y garantías plenas.