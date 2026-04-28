Día de la Persona Profesional en Orientación: identidad, compromiso y responsabilidad

M.Sc. Sabrina Mora Alvarado

Colegio de Profesionales en Orientación

Este 27 de abril, Día de la Persona Profesional en Orientación, nos convoca a vivir una fecha que trasciende la celebración y nos invita a reafirmar la identidad, la responsabilidad social y el compromiso ético que caracterizan esta disciplina.

La Orientación, se fundamenta en principios científicos, humanistas y éticos que orientan nuestra intervención en los ámbitos personal–social, educativo y vocacional–ocupacional.

Nuestro ejercicio profesional contribuye directamente a la promoción del desarrollo integral de las personas, al fortalecimiento de la toma de decisiones informadas y a la construcción de proyectos de vida significativos, en concordancia con las necesidades del contexto social y educativo del país.

Desde el marco que establece el Colegio de Profesionales en Orientación, nuestra labor se rige por la responsabilidad profesional, el respeto a la dignidad humana, la confidencialidad, la idoneidad técnica y el compromiso con la mejora continua. Cada acción que realizamos, ya sea preventiva, formativa o de atención directa, representa una manifestación concreta del aporte de la Orientación al bienestar individual y colectivo.

No obstante, este ejercicio profesional se desarrolla en medio de múltiples demandas institucionales, retos sociales emergentes y realidades humanas complejas que exigen presencia profesional constante, criterio técnico sólido y una gran capacidad de adaptación. En este contexto, la reflexión sobre la práctica y el fortalecimiento del sentido de pertenencia al gremio se vuelven indispensables.

Queremos invitar a las orientadoras y los orientadores a detenerse a revisar nuestro accionar profesional, para reflexionar sobre el impacto de nuestro quehacer, para reconocer los desafíos actuales de la Orientación y para fortalecer, como gremio, una práctica ética, pertinente y comprometida con la sociedad.

Hoy celebramos lo que hacemos, pero sobre todo, lo que somos.

Que este 27 de abril nos permita reencontrarnos con el orgullo profesional que nace del servicio, de la empatía y del impacto real en las personas; reconectar con la razón que nos llevó a elegir esta profesión y reconocer, con orgullo y responsabilidad, que formamos parte de una disciplina profundamente humana, socialmente necesaria y plenamente vigente.

Porque más allá de la celebración, esta fecha nos recuerda que la Orientación no es solo una práctica profesional: es un compromiso permanente con las personas, con sus historias y con la construcción de una sociedad más consciente, justa y acompañada.