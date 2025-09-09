En el marco del Día de la Niña y el Niño, la Fiscalía de Niñez y Adolescencia recordó dos de los casos más dolorosos de los últimos años, ambos ocurridos en Alajuela, donde menores murieron a manos de sus progenitores.

Las fiscales Rocío de la O, adjunta de la Fiscalía de Niñez y Adolescencia, y Floribeth Rodríguez, coordinadora de esta, insistieron en que una denuncia a tiempo pudo haber cambiado el desenlace de estas tragedias.

Durante la conferencia, Rodríguez relató que en 2025 una bebé de apenas 9 meses murió de hambre. Estaba en estado de desnutrición extrema, con la piel pegada a los huesos. Su hermana de dos años sobrevivió, pero presentaba signos graves de abandono, como desnutrición, piojos y quemaduras de pañal.

Los padres aceptaron cargos en un procedimiento especial abreviado y fueron condenados a 40 años de prisión cada uno por homicidio calificado y tentativa de homicidio.

Otro hecho ocurrió en 2024, cuando un niño de 5 años falleció tras sufrir constantes golpes de sus progenitores. Vecinos y familiares reconocieron después que veían al pequeño con moretes, que pedía comida y que lloraba cuando lo obligaban a volver a casa. Incluso fue atendido en un hospital sin que se activara el protocolo de niño agredido. Pocos días después, murió por las secuelas de los golpes.

Cifras alarmantes

De acuerdo con la Fiscalía, durante el 2024 ingresaron más de 7.000 denuncias en perjuicio de personas menores de edad, sin incluir delitos sexuales, trata ni penal juvenil.

El incumplimiento o abuso de la responsabilidad parental fue el delito más frecuente, con más de 1.800 casos en 2024 y más de 1.100 solo en el primer semestre del 2025. Se trata de situaciones en las que padres o responsables incumplen sus deberes de cuidado y protección.

En el caso de agresiones con arma en 2024 se recibieron 360 denuncias y en lo que va de 2025 ya se registran 250, lo que evidencia un repunte preocupante.

Asimismo, la lesiones con incapacidad en 2024 se contabilizaron 480 casos, cifra que ya se igualó en los primeros seis meses del 2025, duplicando el ritmo de incidencia.

Por otro lado, las amenazas, según los registros muestran 750 casos en 2024, mientras que en el primer semestre de 2025 ya se acumulan 720 denuncias, prácticamente, la misma cantidad en la mitad del tiempo.

Con relación a los homicidios, aunque en números absolutos son menores, resultan de extrema gravedad. En 2024 se reportaron 14 fallecimientos de personas menores de edad y en el primer semestre del 2025 ya se registran 10, la mayoría de las víctimas con menos de 5 años.

Floribeth Rodríguez Fiscal coordinadora “Por favor, comunidad, por favor, familia, por favor, costarricenses, alertémonos, no es posible que nuestras niñas y nuestros niños estén muriendo en manos de sus progenitores”.