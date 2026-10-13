Fecha de publicación: 13 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 13 de octubre de 2026

Cuatro cachorros se preparan para convertirse en nuevos integrantes de la Fuerza Pública.

Dexter, Denver, Darcy y Dolly forman parte del programa de reproducción del Ministerio de Seguridad Pública y actualmente reciben entrenamiento en la Unidad Canina, donde los preparan para detectar drogas y explosivos.

Entrenamiento en la Unidad Canina. Foto: MSP.

Los perros tienen más de tres meses de nacidos y son de raza pastor belga malinois, conocida por sus capacidades físicas, inteligencia y adaptación al trabajo policial. Se trata de la cuarta camada que se incorpora a las fuerzas policiales del país mediante este programa, cuyo objetivo es reemplazar a los canes jubilados o fallecidos por enfermedades.

Entrenamiento en la Unidad Canina. Foto: MSP.

El subintendente Alejandro Rodríguez, oficial de la Unidad Canina, explicó que esta raza ofrece características útiles para las labores policiales.

“Esta raza es más resistente a cambios bruscos de temperatura, son mucho más atléticos y poseen habilidades físicas e inteligencia para adaptarse al trabajo policial”, manifestó.

Entrenamiento en la Unidad Canina. Foto: MSP.

Por ahora, los cuatro cachorros trabajan con instructores de la Unidad Canina, quienes utilizan juegos para estimular su aprendizaje y desarrollar sus capacidades. Este proceso les permitirá adquirir, progresivamente, las destrezas necesarias para cumplir con sus futuras funciones.

El sargento Mario Delemus, de la misma unidad, destacó la importancia de este programa para fortalecer las capacidades institucionales.

“Esto nos permite ser más efectivos y maximizar los recursos, además de potenciar los genes que tenemos para a futuro tener mejores canes de trabajo”, señaló.

Entrenamiento en la Unidad Canina. Foto: MSP.

Se espera que, cuando alcancen aproximadamente los 18 meses, los cuatro perros hayan desarrollado plenamente sus habilidades para integrarse al servicio policial, principalmente en labores de detección de drogas y explosivos.