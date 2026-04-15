¿Devolverá Chaves el ROP? Esto es lo que dijo

Fecha de publicación: 28 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 28 de octubre de 2026

La discusión sobre el Régimen Obligatorio de Pensión Complementaria (ROP) ha llegado a oídos de todos los poderes del Estado, y con el avance de tres proyectos de ley para su devolución, el presidente Rodrigo Chaves se refirió a si firmaría la aprobación de dichos proyectos.

“La posibilidad de que a mí me llegue la devolución total del ROP es igual a la posibilidad de una tormenta de nieve en Carrillo, Guanacaste, un 15 de abril; entonces no especulemos qué haría yo”, respondió el presidente Chaves.

Además, el mandatario decidió que la presidente electa Laura Fernández no respondiese la pregunta sobre la devolución del ROP, aludiendo a que “doña Laura todavía no es presidente; dele tiempo a que se siente”.

Actualmente, en la Asamblea Legislativa caminan tres proyectos de ley, propuestos por la diputada del Frente Amplio, Rocío Alfaro, la oficialista Ada Acuña y Óscar Izquierdo, del Partido Liberación Nacional (PLN).