La humorista costarricense Carmen Granados Soto, conocida como “Rafela”, fue homenajeada en la Asamblea Legislativa con la develación de su fotografía como parte de su reciente declaratoria como benemérita de las artes patrias.

El acto formó parte de una emotiva ceremonia dedicada a las señoras beneméritas, donde se destacó su invaluable legado artístico y cultural.

Granados quien falleció en el 2017 fue mucho más que humorista; su talento abarcó el folclore, la locución, la composición, el canto y la poesía. El evento contó con la participación de un grupo folclórico costarricense y la presencia de diputados de diversas fracciones.

Entre los asistentes también estuvieron José María Figueres Olsen, un gran amigo personal de Granados, así como familiares y amistades cercanas, entre ellas figuras del arte como el humorista Norval Calvo, quien rindió un especial tributo imitando públicamente a “Rafela”.

“Ella dejó huella en el alma de los humoristas de este país, ella transmitía voces a través del arte como ninguna otra así que estoy orgulloso de haber pasado tiempo a su lado”, recalcó Calvo.

Este reconocimiento no solo honra la trayectoria artística de Carmen Granados Soto, sino también el profundo impacto que dejó en la cultura costarricense.