Los deudores de pensiones alimentarias podrían acudir a una bolsa de empleo especial cuando deban una o varias mensualidades y así poder hacer frente a la deuda, si se aprueba una propuesta de ley.

Solo podrán ingresar a la bolsa de empleabilidad, aquellas personas deudoras alimentarias que sean remitidas por los juzgados de pensiones alimentarias o familia del país.

Esto permitiría que la persona deudora alimentaria deberá ser incluida en la categoría de grupos de población especial de la plataforma electrónica del Sistema Nacional de Empleo.

La magistrada Roxana Chacón indicó en un informe que la iniciativa no representa ninguna afectación en la organización ni funcionamiento del Poder Judicial.

“Las modificaciones que plantea el proyecto de ley sometido a consulta no generan funciones adicionales a las personas juzgadoras en las competencias que ya tienen”, dijo.

Esta bolsa de empleo sería manejada por el Ministerio de Trabajo, pero será los Juzgados de Familia los que tomen decisiones sobre la solicitud del deudor.

Chacón decidió ir en contra del criterio de la Dirección Jurídica del Poder Judicial, quien considera que si había afectaciones en el Poder de la República.

En caso de que el deudor decida acudir a esta bolsa especial de empleo, el juez le podría dar un plazo no mayor a un mes para que normalice su situación.

Por otra parte, el obligado alimentario tendrá la posibilidad de solicitar, a la autoridad correspondiente, el pago en tractos de las cuotas alimentarias atrasadas.