Deudas por vehículos suman ¢1 billón

El monto adeudado por los costarricenses debido a créditos, por parte de entidades bancarias, destinados para la compra de vehículos ascendió al ¢1 billón en el 2025, de acuerdo con datos de la Superintendencia General de Entidades Financieras (Sugef).

La cifra tuvo un crecimiento de ¢137 mil millones, equivalente a un incremento del 15% en los últimos doce meses.

“Este comportamiento se da en un contexto de dinamismo del sector automotriz en el país, acompañado por condiciones financieras más competitivas y una mayor disponibilidad de opciones de financiamiento por parte de las entidades bancarias”, indicó Daniela Gutiérrez, economista de la Asociación Bancaria Costarricense.

Carlos Aguilar, director ejecutivo de la Asociación de Importadores de Vehículos y Maquinaria (Aivema), agregó el impacto en la reducción del tipo de cambio, el cual bajó en ¢13 durante el 2025.

“Ha generado un encadenamiento adicional porque se reducen los precios de importación y de venta. También la gente se siente en una mejor condición para adquirir el vehículo. Está aparejado al tipo de cambio, a las condiciones que se ofrecen y también a la gran cantidad de modelos y precios que se están ofreciendo en el mercado que los vuelve más accesibles a algunos de los segmentos de la población”, comentó Aguilar.

De igual forma, la cifra de personas que mantienen un préstamo activo subió de 85 mil en el 2024 a 96 mil en el año pasado, en este caso la variación corresponde a un 14%.

Expomóvil 2026

Hoy arranca la feria de venta de vehículos en el país, donde más de 85 marcas estarán presentes con una amplia oferta para los costarricenses. La Expomóvil abrirá sus puertas al público a las 11 de la mañana en el Centro de Eventos de Pedregal.

“Cuando empiezas a desgranar la cantidad de modelos distintos presentes, se vuelven en más de 350 vehículos distintos. Así que, definitivamente, los costarricenses van a encontrar un vehículo que se ajuste no solo a las necesidades, sino también al presupuesto que tengan. Adicionalmente, está presente toda la parte financiera que los acompaña con más de siete instituciones financieras ofreciendo productos”, agregó Aguilar.

El evento se mantendrá hasta el domingo 26 de abril y las entradas tendrán un costo de ¢3.500 colones; mientras que para el parqueo el precio es de ¢4 mil para los vehículos y ¢2 mil para motocicletas. Gutiérrez recomienda analizar factores como la tasa de interés, el plazo, la moneda del crédito y los costos asociados al momento de tomar una decisión, al igual que asegurarse de que la cuota mensual sea compatible con el presupuesto personal o familiar.

“Las entidades financieras suelen ofrecer condiciones preferenciales, como tasas de interés más competitivas, plazos diferenciados y facilidades en los trámites. Es clave que las personas comparen opciones y evalúen su capacidad de pago antes de adquirir un crédito”, señaló Gutiérrez.

Aguilar recordó que la adquisición de los vehículos no es solo la cuota de los préstamos, sino que hay costos asociados a la propiedad de los automotores que incrementan su costo financiero en los bolsillos de las personas.

“Hay gastos de seguros, marchamos y mantenimientos que tenemos que ir previendo”, destacó.

También mencionó que esperan una visitación cercana a las 75 mil personas en los 11 días de la Expomóvil.