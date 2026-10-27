Deudas “gota a gota” se multiplican

Fecha de publicación: 27 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 26 de octubre de 2026

Los préstamos informales conocidos como gota a gota pueden convertir una necesidad económica en una deuda impagable, algunas víctimas terminan pagando hasta ocho veces el dinero recibido y enfrentan amenazas, ataques contra sus viviendas y presiones contra sus familiares. Así lo advirtió Michael Soto, director del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), durante una entrevista en Desde Buena Mañana, de Grupo Extra.

Las personas recurren a estos préstamos para obtener dinero rápido, con montos desde ₡300.000 hasta varios millones. Sin embargo, los intereses pueden hacer que la deuda supere su capacidad de pago.

Soto indicó que una persona puede terminar pagando cinco, seis, siete u ocho veces más de lo que recibió. Si se atrasa o deja de pagar, puede enfrentar amenazas graves e incluso disparos contra su vivienda.

La presión también alcanza a los familiares. Según Soto, los cobradores pueden trasladar las exigencias a personas cercanas al deudor. Relató el caso de una adulta mayor que perdió su casa tras no poder cancelar un préstamo que inicialmente rondaba entre ₡300.000 y ₡500.000, pero cuya deuda creció hasta alcanzar millones de colones.

Soto advirtió que la presión y las amenazas se han relacionado con suicidios. Muchas víctimas no denuncian por miedo a represalias.

Ganancias millonarias

Soto se refirió a la investigación contra la organización conocida como Laden Family. Según explicó, las pesquisas identificaron movimientos bancarios cercanos a ₡40 millones mensuales.

Durante los allanamientos, las autoridades encontraron propiedades lujosas, vehículos y motocicletas de alta gama, joyas, dinero en efectivo y armas. El jerarca señaló que el patrimonio investigado contrasta con la actividad que habría desarrollado el presunto cabecilla años atrás, cuando se dedicaba a reparar computadoras.

Soto aclaró que, hasta el momento, el OIJ no vincula a esta agrupación con un homicidio. No obstante, señaló que otros casos relacionados con préstamos informales han terminado en asesinatos y graves consecuencias para las víctimas.

Piden analizar el acceso al crédito

Soto pidió discutir las razones por las que las personas recurren a prestamistas informales.

Aunque aclaró que no es especialista en el sistema bancario, planteó analizar el acceso al crédito formal y revisar la legislación relacionada con la usura. También mencionó que, según su percepción, las denuncias aumentaron después de los cambios legales aprobados entre 2019 y 2020.

Extorsiones a comerciantes

Soto alertó sobre otra modalidad delictiva dirigida a los negocios. Los delincuentes llaman a comercios, restaurantes y pulperías para exigir pagos semanales a cambio de supuesta protección.

Los cobros pueden comenzar entre ₡20.000 y ₡30.000 por semana. En algunos casos, las amenazas incluyen ataques contra los establecimientos; después, los extorsionadores llaman y ofrecen evitar nuevos daños a cambio de dinero.

Como ocurre con los préstamos gota a gota, el temor a represalias provoca que muchas víctimas guarden silencio y no acudan a las autoridades.