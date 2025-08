Más de 10 cirugías tuvieron que ser canceladas en el servicio de ortopedia durante los últimos dos meses por fallos en el sistema ERP-SAP de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS).

Así lo reveló el oficio iGL-1327-2027 elaborado por la auditoría interna de la institución, donde advierten que la falta de pago a proveedores provocó un corte en el suministro de elementos vitales para estos procedimientos quirúrgicos.

Según indicó el ente fiscalizador, los hospitales donde se suspendieron estas operaciones son el San Juan de Dios, el Max Peralta de Cartago, el San Rafael de Alajuela, el San Vicente de Paúl en Heredia, el Escalante Pradilla en Pérez Zeledón y el Carlos Luis Valverde en San Ramón.

En cuanto a las deudas, al 25 de junio se adeudaban $71 millones, es decir, cerca de ¢35 mil millones al tipo de cambio actual. Sin embargo, un mes después la cifra alcanzó los ¢58 mil millones.

“Aquí nosotros no somos niños, los gerentes pudieron haber hablado antes de, pudieron decir que necesitaban capacitación, no lo hicieron y qué pena. Aquí todos somos responsables; como dueños del negocio, nos corresponde hacer lo que nos toca. Ahora no pueden decir que se hizo sin aprobación”, aseguró Vianey Hernández, representante del sector solidarista ante la junta directiva de la Caja.

Uno de los casos más críticos es el de Grupo Biotec, que dejó de entregar sistemas de osteosíntesis, clavos bloqueantes para tibia y fémur, equipos de radiofrecuencia e insumos para cirugía artroscópica, todos esenciales para intervenir a pacientes accidentados que requieren atención urgente.

“Durante estas seis semanas hemos seguido suministrando los implantes, asumiendo el costo financiero de la crisis para evitar la suspensión de cirugías traumatológicas, considerando que la atención de los pacientes es una prioridad. Sin embargo, nos encontramos al límite de nuestra sostenibilidad operativa”, explicó Yeilyn Vargas, gerente general de la empresa.

Por su parte, Mónica Taylor, presidenta ejecutiva de la institución, aseguró a Diario Extra que la CCSS pagaría todas las facturas pendientes este mes.

Para cumplir con los pagos en este nuevo plazo acordado, la Caja conformó un equipo de 25 funcionarios de la Gerencia Financiera, dedicados de forma exclusiva y a tiempo completo al procesamiento de cuentas por pagar.

Crisis en farmacias

• Registros duplicados

• Imposibilidad de conciliación con existencias

• Procesos manuales que debilitan el control interno

• Planes de contingencia no estandarizados

Fuente: Auditoría Interna CCSS