Costa Rica logró una reducción en su relación entre la deuda y el Producto Interno Bruto (PIB), ubicándola en 57,4%, al cierre del primer semestre del 2025, lo que representa una mejora de 2,4 puntos porcentuales respecto al registrado en el cierre del 2024.

Este indicador compara el total de la deuda del país con el valor de su producción económica anual, es decir que por cada ¢100 que generamos, tenemos que destinar ¢57 para pagar las deudas adquiridas por el Estado.

“Los resultados fiscales al cierre del segundo trimestre de 2025 son una clara muestra de que Costa Rica estaría avanzando con paso firme hacia la estabilidad y la sostenibilidad de sus finanzas públicas”, declaró Rudolf Lücke Bolaños, ministro de Hacienda.

El Ministerio de Hacienda atribuye este avance a un superávit primario, que ocurre cuando los ingresos del gobierno superaron sus gastos excluyendo el pago de intereses, de ¢505 mil millones.

La institución destacó que esta tendencia ha permanecido por cinco años, superando los resultados financieros alcanzados entre el 2006 y el 2008, durante el gobierno de Oscar Arias.

Además, el pago de intereses de la deuda se redujo en 4,2% respecto al mismo periodo de 2024, alcanzando ¢1,116,528 millones, cercano a un 2,2% del PIB.

Esta baja se explica por menores tasas de interés, cambios en los compromisos de deuda adquiridos y un efecto favorable del tipo de cambio.