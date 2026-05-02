Luego de que circularan publicaciones asegurando que el artista urbano “De La Ghetto” había sido detenido en Costa Rica, la Dirección General de Migración y Extranjería aseguró que eso no ocurrió.

El director de la institución, Omer Badilla, explicó que al cantante lo que se le aplicó fue un rechazo de ingreso al país, debido a que no contaba con el permiso de artista necesario para participar en una actividad programada en territorio nacional para este 2 de mayo.

“Para que una persona extranjera pueda presentarse en alguna actividad de este tipo, debe mediar lo que se conoce como un permiso de artista”, explicó Badilla a Grupo Extra.

Omer Badilla, director de Migración y Extranjería. Foto: Jorge Castillo.

Según detalló, el representante del artista inició el trámite correspondiente, pero la solicitud no estaba completa y posteriormente desistió del proceso, por lo que el caso fue archivado y el permiso no fue aprobado.

En redes sociales circuló información sobre la presunta detención del artista. Incluso, la Liga Superior de Baloncesto (LSB) aseguró que el artista participaría en actividades del juego de Estrellas LSB 2026, en calidad de embajador de la liga y que, pese a contar con documentación, fue detenido por las autoridades.

“Sería bueno aclarar que la Federación o el representante del artista no cumplió con los requisitos. La Federación de Baloncesto lo único que hizo ayer fue indicarnos que él iba a realizar una actividad no remunerada”, dijo Badilla.

La visita de De La Ghetto estaba relacionada con una actividad vinculada al baloncesto; sin embargo, según Migración, al no cumplir con los requisitos migratorios establecidos, no se autorizó su ingreso al país.