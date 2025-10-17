El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) logró la detención de tres sujetos sospechosos de coordinar el envío de un cargamento de droga desde la costa colombiana hacia territorio costarricense.

Las autoridades nacionales coordinaron con fuerzas policiales de Colombia después de recibir información sobre el posible envío de estupefacientes y, tras corroborar el hecho, interceptaron la embarcación el jueves 16 de octubre en la zona de Punta Llorona en Sierpe de Osa, Puntarenas.

El cargamento llevaba marihuana y clorhidrato de cocaína (Foto: Cortesía OIJ).

En el navío transportaban, 5250 paquetes de aparente marihuana y 12 paquetes de clorhidrato de cocaína; asimismo, detuvieron a tres hombres colombianos de apellidos Rentería de 40 años, Angulo de 31 y Valencia de 21.

Los involucrados fueron detenidos como sospechosos de incurrir en el delito de tráfico internacional de droga y quedaron a las órdenes de la fiscalía para determinar la situación judicial.

Jorge Alpízar Solano

Colaborador Grupo Extra