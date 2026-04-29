Detienen sujetos por tenencia y difusión de material de abuso infantil

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) ejecutó un allanamiento en Guápiles, Limón, donde lograron la detención de dos personas sospechosas del aparente delito de producción, tenencia y difusión de material de abuso sexual infantil.

Se trata de un hombre de apellido Badilla de 36 años y una mujer de apellido Castro de 38 años.

De acuerdo con el OIJ, la investigación inició a principios de este año, cuando los agentes, mediante varias herramientas, lograron determinar un usuario en internet que aparentemente estaba almacenando material de este tipo de abuso.

Por lo que, tras las diligencias correspondientes, realizaron el allanamiento y lograron la detención de ambas personas.

Asimismo, tras la revisión de la vivienda, se decomisó evidencia importante para la investigación.

Ambos quedaron a las órdenes del Ministerio Público para determinar su situación jurídica.