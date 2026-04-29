La Fuerza Pública detuvo a un hombre que figura como principal sospechoso de atacar a otro con un arma blanca la mañana de este miércoles en la comunidad de Chomes, Puntarenas.

De acuerdo con el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) el sospechoso fue identificado con el apellido Martínez, de 40 años, mientras que la víctima era un joven de apellido Zúñiga, de 18 años.

Según la información preliminar, el hecho ocurrió a eso de las 9:00 am frente a un local comercial, cuando el joven llegó al sitio y se encontró con el sospechoso y sin mediar palabra alguna, este lo atacó con un arma blanca.

La víctima falleció en el lugar y el sospechoso se dio a la fuga por 40 minutos aproximadamente, sin embargo, fue detenido a aproximadamente 400 metros del lugar donde ocurrió el suceso.

Según información policial, el detenido cuenta con antecedentes por:

Violencia doméstica y tenencia de droga entre los años 2021 y 2025.

Abandono de incapaces y tentativa de homicidio, correspondientes al periodo 2013–2014.

Video: MSP



