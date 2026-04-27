Detienen sujeto por múltiples robos en escuelas de Guanacaste

La Fuerza Pública detuvo a un hombre sospechoso de estar vinculado con más de 13 robos a centros educativos presuntamente ejecutados en Liberia, Guanacaste.

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Según las autoridades, el hombre de apellido Espinoza y de nacionalidad nicaragüense cuenta con un amplio expediente criminal y fue localizado por oficiales de la Fuerza Pública, quienes identificaron al sujeto mientras caminaba en vía pública en San Carlos de Alajuela, por lo que de inmediato procedieron con su detención.

De acuerdo con las autoridades, el sospechoso mantenía un requerimiento judicial activo emitido por la Fiscalía de Nicoya, por lo que fue trasladado a Ciudad Quesada y puesto a las órdenes del Ministerio Público.

Al momento de la detención, el sujeto portaba varias herramientas que se presume serían para cometer otro hecho ilícito.

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