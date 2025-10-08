La Policía de Fronteras detuvo a un sujeto con orden de captura por dos causas de tentativa de homicidio, en Moín, Limón.

Foto: cortesía MSP

El hecho sucedió cuando oficiales de la Policía de Fronteras del Ministerio de Seguridad Pública, realizaban un control de carreteras en la zona de Moín, donde intervinieron un vehículo tipo pick-up en donde viajaban cuatro sujetos.

Por medio del equipo canino de estos oficiales, se realizó una inspección del vehículo, logrando ubicar debajo de uno de los asientos un paquete de marihuana, con un peso de un kilogramo aproximadamente, el cual fue decomisado, según oficiales.

Foto: cortesía MSP

Al sitio se apersonaron agentes judiciales, en donde se determinó que uno de los sujetos detenidos, de apellido Pérez, mantenía una orden de captura por dos causas distintas de tentativa de homicidio.

Los cuatro sospechosos fueron identificados con los apellidos de:

Pérez

Céspedes

Suárez

Johnson

Estos tres últimos fueron presentados ante la Fiscalía por el delito de transporte de drogas.