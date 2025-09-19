Un hombre de apellido Gómez y de 42 años fue detenido como sospechoso del delito de tenencia, producción y difusión de pornografía infantil.

El sujeto fue sorprendido tras un allanamiento realizado en la comunidad de Guadalupe de Cartago por los agentes de la Unidad de Cibercrimen del Organismo de Investigación Judicial (OIJ).

La investigación habría iniciado en 2022 cuando se logró identificar a un usuario de internet que almacenaba las imágenes y videos de abuso sexual infantil.

Por lo que posteriormente se logró identificar al individuo y su ubicación tras varios trabajos de seguimiento.

Durante el operativo se logró identificar y decomisar importante evidencia para el caso, y el sospechoso fue puesto a las órdenes del Ministerio Público.