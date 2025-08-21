El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) de Puntarenas detuvo a un hombre de apellido Ramírez, de 34 años, sospechoso de asesinar a un guarda de seguridad del Instituto Costarricense de Puertos del Pacífico (Incop).

La captura se realizó este jueves en un allanamiento en el sector de Juanito Mora de Barranca.

El caso

De acuerdo con la investigación, el pasado 20 de mayo, en horas de la noche, Ramírez habría atacado a un hombre de apellido Quirós, de 63 años, mientras este se encontraba en una caseta de seguridad.

“El día de hoy se están logrando decomisar algún tipo de elementos que vinculan el sospechoso a los hechos. Pareciera ser que la motivación es una especie de conflicto personal entre ambos que es disfrazado por el imputado como una especie de asalto. De hecho, al momento de los hechos sustraen un arma de fuego”, explicó Michel Soto, subdirector del OIJ.

El jerarca agregó que este crimen se enmarca dentro de la ola de homicidios que enfrenta el país.

“Este evento tiene que ver con una serie de casos por homicidios que hemos venido resolviendo positivamente en las últimas semanas y en este momento”, señaló.

Según el último corte del OIJ, al 21 de agosto se contabilizan 559 homicidios, con un incremento de 8 casos en comparación con el mismo periodo del año anterior.

“Venimos desarrollando todo este tipo de operativos para tratar de contener y disminuir la oleada tan fuerte homicidios que está agobiando al país”, concluyó Soto.

Ramírez fue puesto a las órdenes del Ministerio Público para definir su situación jurídica.