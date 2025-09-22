En un operativo conjunto entre las autoridades de Fuerza Pública y el Organismo de Investigación Judicial (OIJ), se detuvieron a dos sospechosos de robar carros bajo la modalidad de bajonazo en el sector de Alajuela.

Los sujetos son de apellido Arauz y Guevara, quienes son los principales investigados por partes de las autoridades. En la vivienda de estos sujetos, encontraron un laboratorio hidropónico, armas, dinero en efectivo y chaleco antibalas.

Fotografía cortesía MSP

Fotografía cortesía MSP

Durante el operativo, una vez que el OIJ se retiró con los dos detenidos principales, los oficiales de la Fuerza Pública percibieron ruidos y un fuerte olor a marihuana en la vivienda vinculada

En la propiedad había varias personas quienes intentaron huir por el techo y la zona verde, sin embargo, los oficiales lograron detener a siete sujetos más (cinco hombres y dos mujeres) que permanecían dentro de la casa.

Fotografía cortesía MSP

El caso quedó a cargo de las autoridades correspondientes para las investigaciones sobre el caso.