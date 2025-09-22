En un operativo conjunto entre las autoridades de Fuerza Pública y el Organismo de Investigación Judicial (OIJ), se detuvieron a dos sospechosos de robar carros bajo la modalidad de bajonazo en el sector de Alajuela.
Los sujetos son de apellido Arauz y Guevara, quienes son los principales investigados por partes de las autoridades. En la vivienda de estos sujetos, encontraron un laboratorio hidropónico, armas, dinero en efectivo y chaleco antibalas.
Durante el operativo, una vez que el OIJ se retiró con los dos detenidos principales, los oficiales de la Fuerza Pública percibieron ruidos y un fuerte olor a marihuana en la vivienda vinculada
En la propiedad había varias personas quienes intentaron huir por el techo y la zona verde, sin embargo, los oficiales lograron detener a siete sujetos más (cinco hombres y dos mujeres) que permanecían dentro de la casa.
El caso quedó a cargo de las autoridades correspondientes para las investigaciones sobre el caso.