Detienen pareja de jóvenes que vendían drogas desde su casa

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) de San Carlos, en coordinación con la Fiscalía de San Carlos, detuvo a una pareja sospechosa de dedicarse a la venta de drogas desde una vivienda en el centro de Aguas Zarcas, en un operativo realizado la mañana de este miércoles.

La acción policial se desarrolló a partir de las 6:00 a.m., con el apoyo de la Dirección de Inteligencia y Análisis Criminal (DIAC), la Unidad Canina y la Policía Municipal de San Carlos.

Operativo en San Carlos. Foto: corresponsal Mariluz Rojas.

Durante el allanamiento, efectuado en una vivienda ubicada en el centro del distrito, los agentes lograron la detención de un hombre de apellido Zúñiga, de 25 años, y su pareja sentimental, una mujer de apellidos Herra, de 23 años.

Según las investigaciones, la pareja vendía marihuana tanto de día como de noche en la vivienda allanada y en las cercanías de comercios y espacios públicos, donde realizaban entregas rápidas a consumidores.

Sospechosos detenidos. Foto: corresponsal Mariluz Rojas.

El operativo permitió además el decomiso de droga, dinero en efectivo y otros indicios que vinculan a los detenidos con la infracción a la Ley de Psicotrópicos.

Los sospechosos fueron puestos a la orden del Ministerio Público, el cual definirá su situación jurídica.

Operativo en San Carlos. Foto: corresponsal Mariluz Rojas.

El OIJ recordó a la ciudadanía que puede brindar información confidencial a través de la línea 800-8000-645, lo que indican, ha sido clave para el éxito de operativos como este.

Con información de la corresponsal Mariluz Rojas.