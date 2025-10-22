Detienen pareja de jóvenes que vendían drogas desde su casa

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) de San Carlos, en coordinación con la Fiscalía de San Carlos, detuvo a una pareja sospechosa de dedicarse a la venta de drogas desde una vivienda en el centro de Aguas Zarcas, en un operativo realizado la mañana de este miércoles.
La acción policial se desarrolló a partir de las 6:00 a.m., con el apoyo de la Dirección de Inteligencia y Análisis Criminal (DIAC), la Unidad Canina y la Policía Municipal de San Carlos.
Durante el allanamiento, efectuado en una vivienda ubicada en el centro del distrito, los agentes lograron la detención de un hombre de apellido Zúñiga, de 25 años, y su pareja sentimental, una mujer de apellidos Herra, de 23 años.
Según las investigaciones, la pareja vendía marihuana tanto de día como de noche en la vivienda allanada y en las cercanías de comercios y espacios públicos, donde realizaban entregas rápidas a consumidores.
El operativo permitió además el decomiso de droga, dinero en efectivo y otros indicios que vinculan a los detenidos con la infracción a la Ley de Psicotrópicos.
Los sospechosos fueron puestos a la orden del Ministerio Público, el cual definirá su situación jurídica.
El OIJ recordó a la ciudadanía que puede brindar información confidencial a través de la línea 800-8000-645, lo que indican, ha sido clave para el éxito de operativos como este.
Con información de la corresponsal Mariluz Rojas.