Oficiales del Grupo de Apoyo Operacional (GAO) de la Fuerza Púbica, detuvo un microbús donde viajaban 7 personas, que transportaban dos mil dosis de marihuana, en la Ciudadela 25 de Julio, Hatillo, San José.

Foto: Cortesía Ministerio Seguridad Pública.

Los detenidos son 4 hombres identificados con los apellidos:

Rivera.

Mejía.

Vargas.

Hernández.

2 mujeres de apellidos:

Castro.

Fernández.

Además de un menor de edad. Al menos 3 de ellos mantienen informes policiales por tenencia de drogas.

Mientras los oficiales realizaban recorridos preventivos en la zona, se detuvo dicho microbús y en la acción policial, el conductor del vehículo intentó lanzar una bolsa a una propiedad privada; sin embargo, los oficiales lo impidieron, mientras que, los otros ocupantes intentaron escapar, pero fueron detenidos de manera inmediata.

Foto: Cortesía Ministerio Seguridad Pública.

Las autoridades encontraron en la bolsa, una gran cantidad de droga, por lo que coordinaron con la Policía de Control de Drogas (PCD) para que acudieran al sitio y realizaran las diligencias correspondientes.

Además, indicaron que se decomisaron 1.125 cigarrillos y 939 dosis de marihuana, lo que es equivalente a un total de 2.064 dosis de droga.

Foto: Cortesía Ministerio Seguridad Pública.

Todos los detenidos fueron presentados ante la Fiscalía, para su respectivo proceso judicial.