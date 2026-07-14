Detienen menor por homicidio de mujer: investigan ajuste de cuentas

Un menor de 17 años fue detenido la madrugada de este martes durante dos allanamientos realizados por agentes de la Sección de Homicidios del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) en Hatillo.

Esto como sospechoso de participar en el asesinato de una mujer de 35 años ocurrido el pasado 1.° de mayo, por un aparente ajuste de cuentas.

El caso

De acuerdo con la investigación, la víctima, de apellido Jiménez, caminaba por una vía pública en Hatillo 8 cuando, presuntamente, el adolescente se acercó por detrás y le disparó en varias ocasiones. La mujer falleció en el sitio, mientras que el sospechoso huyó tras el ataque.

Los operativos iniciaron alrededor de las 4:00 a. m. y permitieron la captura del menor, además del decomiso de un teléfono celular que será analizado como parte de las pesquisas.

Menor detenido por homicidio. Foto: OIJ.

El OIJ indicó que, tras las diligencias de investigación, fue posible vincular al adolescente con el crimen.

“De acuerdo con la investigación y con lo que se tiene hasta el momento se presume que el móvil pudo deberse a un aparente ajuste de cuentas. Sin embargo, la investigación continúa para poder determinar qué pudo motivar este ajuste”, explicó el OIJ.

El menor quedó a las órdenes del Ministerio Público, donde se definirá su situación jurídica.