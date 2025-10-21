Detienen menor como sospechoso de difusión de pornografía infantil

Un menor de edad fue detenido esta mañana en vía pública en Heredia centro como sospechoso del delito de difusión de pornografía infantil, según confirmó el Organismo de Investigación Judicial (OIJ).

La detención se realizó a las 7:10 a.m. como parte de una investigación desarrollada desde finales de agosto por la Oficina Central Nacional de Interpol en coordinación con la Sección Especializada contra el Cibercrimen del OIJ.

Durante la detención, los agentes decomisaron varios dispositivos electrónicos que serán analizados como parte de la evidencia del caso.

El menor detenido fue puesto a la orden de la Fiscalía Penal Juvenil de Heredia, que determinará las medidas judiciales correspondientes.