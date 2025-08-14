El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) detuvo este miércoles a un joven que figura como sospechoso de un violento homicidio.

Las autoridades vinculan a este joven de apellido Zuñiga de 18 años con un crimen que tuvo lugar el 5 de junio del 2024.

En apariencia, el ofendido se encontraba sobre vía pública, cuando el sospechoso llegó a bordo de una bicimoto.

En determinado momento habría disparado contra la integridad de la víctima, provocándole la muerte en el sitio.

Según información, el arma utilizada habría sido una pistola 9 milímetros, la cual fue decomisada.

El joven fue detenido y quedará a las órdenes de la Fiscalía Penal Juvenil de Cartago.

Con información de Corresponsal Joaquín Salas.