Detienen hombre que intentó ingresar más de 200 kilos de queso al país

La Fuerza Pública interceptó un cargamento de diversos productos contrabandeados que un ciudadano nicaragüense intentaba ingresar al país a través de Los Chiles.

Se trata de 200 kilos de queso insalubre, 18.748 unidades de medicamentos y 2.400 cigarrillos transportados en un taxi que intentó evadir un control vehicular en el sector de San Antonio en El Amparo de Los Chiles.

Foto: Cortesia MSP

El conductor del vehículo explicó que la mercadería pertenece a un nicaragüense de apellido Martínez, quien viajaba en el taxi y lo habría contratado para transportar los productos de manera ilegal.

Foto: Cortesia MSP

Foto: Cortesia MSP

De acuerdo con las autoridades, los productos incautados serán destruidos por el Ministerio de Salud y el Servicio Nacional de Salud Animal.

Jorge Alpízar Solano

Colaborador Grupo Extra