Detienen hombre por supuesta agresión contra niña de 6 años en Naranjo

Un hombre de 63 años y de apellido Hernández fue detenido como sospechoso de intentar asesinar a una menor de 6 años en Naranjo, según confirmó el Organismo de Investigación Judicial (OIJ).
Una cuenta de Instagram difundió la denuncia contra el sujeto, en dicha plataforma afirman que la niña habría sido víctima de abuso; no obstante, se desconocen detalles sobre esta versión.
La situación tuvo lugar alrededor de las 11:00 a.m. del domingo 19 de julio, confirmaron las autoridades. El caso se encuentra en investigación por tentativa de homicidio a solicitud de la Fiscalía.
La noticia sigue en desarrollo.