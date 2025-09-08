Agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), específicamente de la Oficina Central Nacional – Interpol San José, detuvieron a un hombre de apellido Sandí, de 34 años, mientras ingresaba a suelo costarricense.

Este individuo era requerido por las autoridades por graves delitos y había una alerta internacional activa en su contra.

Sandí fue aprehendido en el Aeropuerto Internacional Juan Santamaría, al regresar de Estados Unidos, donde se encontraba descontando una pena en una prisión de Estados Unidos.

Ante esto, las autoridades costarricenses establecieron comunicación con las autoridades norteamericanas para que, una vez cumplida su sentencia allí, fuera deportado a Costa Rica.

Cabe destacar que este hombre es sospechoso de infracción a la Ley de Psicotrópicos y de Robo Agravado.

El Juzgado Penal de Puntarenas había emitido una orden de captura en 2021 y se destaca que este sujeto debe cumplir una condena de 8 años de prisión en el país.

La detención tuvo lugar este lunes 8 de setiembre, a las 12:35 p.m.

Sandí fue puesto a la orden de la autoridad judicial que lo requería en Puntarenas para los procedimientos correspondientes.