Detienen en La Reforma a un agente de la UEA con celular y cargadores

Fecha de publicación: 15 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 15 de octubre de 2026

Un agente de la Unidad Especial de Apoyo (UEA), de apellido Guzmán, fue detenido en el CAI Jorge Arturo Montero, de La Reforma, en San Rafael de Alajuela.

El Ministerio de Justicia confirmó que la captura del oficial se realizó por parte de la Policía Penitenciaria este jueves a las 3:00 p.m.

A Guzmán se le detectó, en una ‘cangurera’: un móvil, cuatro cables USB, una batería portátil, una base de carga para reloj, un cargador de cigarrillo, un chip y un reloj inteligente.

Tras varias informaciones, Justicia rechazó que el agente de la UEA fuera el encargado exclusivo de vigilar a Alejandro Arias Monge, alias ‘Diablo’, y a Jonathan Pérez, alias ’Tan’.