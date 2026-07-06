Detienen en Coto Brus a panameño con orden de captura activa



Oficiales de la Fuerza Pública capturaron a un sujeto de nacionalidad panameña, quien era requerido por las autoridades judiciales de este país sudamericano.

De acuerdo con las autoridades, el sujeto es de apellido Jiménez y fue detenido en el centro de San Vito de Coto Brus, donde los policías realizaron un abordaje preventivo al extranjero.

Al verificar la identidad mediante el Sistema de Enlace Binacional, confirmaron que el sujeto mantenía una orden de captura activa emitida por la Fiscalía de Bocas del Toro, Panamá.

Ante esto, fue remitido a la Policía Profesional de Migración y Extranjería, quien es la encargada de realizar los trámites legales y administrativos que correspondan para su eventual entrega a las autoridades de Panamá.