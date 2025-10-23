Un operativo de control de carretera realizado este jueves por la Policía Profesional de Migración en el sector de Corredores, permitió la detención de un extranjero con antecedentes criminales en Estados Unidos, quien además se encontraba en condición migratoria irregular en Costa Rica.

El hombre, identificado con el apellido Aguilar, viajaba a bordo de un autobús, con rumbo de Norte a Sur.

Sospechoso detenido. Foto: Policía de Migración.

Según el reporte oficial, al ser consultado por su documentación, indicó ser panameño y no portar identificación, por lo que fue bajado del vehículo para su verificación.

Durante la revisión, el sujeto intentó escapar entre los pasajeros, por lo que los oficiales procedieron a su detención y traslado a una oficina policial.

Las consultas en los sistemas confirmaron que se trataba de un ciudadano hondureño con antecedentes criminales en Estados Unidos y un impedimento de ingreso a Costa Rica.

El detenido fue remitido al Centro de Aprehensión Región Central, en Heredia, donde permanecerá bajo custodia mientras se tramita su proceso de deportación.