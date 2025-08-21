Buenos Aires -(AFP). La justicia argentina ordenó este miércoles la detención del dueño y otros responsables de dos laboratorios farmacéuticos, en el marco de la investigación por la producción de lotes de fentanilo medicinal contaminado, presuntamente asociado a decenas de muertes en hospitales del país. La fiscal federal María Laura Roteta argumentó en su dictamen que se trata de un caso de “criminalidad compleja” que involucra un “número elevado de víctimas y un conglomerado empresarial organizado”, al tiempo que advirtió que la magnitud del brote aún no ha sido determinada.

El Ministerio de Salud reportó que los lotes de fentanilo, un opioide utilizado en tratamientos de dolor agudo y anestesia, presentaban contaminación bacteriana.

La semana pasada, el gobierno del presidente Javier Milei estimó en al menos 100 las muertes registradas desde mayo a raíz del consumo de este medicamento.

La investigación se centra en determinar si hubo fallas en los controles de calidad o un desvío intencional en la producción.

Mientras tanto, se ordenó la incautación de documentación y el retiro de los lotes sospechosos del mercado, en un operativo que involucra a la policía federal y a la autoridad sanitaria.

Días atrás, familiares de los afectados habrían marchado a las afueras de instituciones de gobierno pidiendo el accionar de las autoridades contra los implicados.