La Fuerza Pública detuvo a un hombre que conducía un vehículo, aparentemente con 10 kilos de cocaína, la noche de este jueves en La Sabana.

Foto: Randall Sandoval

El hecho se dio cerca de las 7:00 p.m en un parqueo detrás de un supermercado ubicado en Sabana Norte.

Los oficiales se encuentran custodiando la escena y fotografías evidencian captura de presunto sospechoso.

Grupo Extra realizo la consulta a Fuerza Pública sobre el operativo, sin embargo, al cierre de la nota no hubo respuesta. La gestión está en trámite.

Noticia en desarrollo.