El gobernador de Utah, Spencer Cox, confirmó este viernes el arresto de Tyler Robinson, un joven del mismo estado, como presunto responsable del asesinato del activista conservador Charlie Kirk.

Kirk, de 31 años y aliado cercano del presidente Donald Trump, fue abatido de un disparo mientras debatía con estudiantes en la Utah Valley University, en Orem.

Según las autoridades, Robinson se había referido a Kirk en redes sociales como alguien “lleno de odio” y había anunciado su intención de recoger un arma de un “lugar seguro”.

Investigadores accedieron a mensajes en plataformas digitales donde el joven expresaba su rechazo hacia el activista y detallaba sus movimientos previos al ataque.

Tras el atentado, Robinson dejó atrás municiones con inscripciones provocadoras como “¡Hey, fascista, atrápala!”, “bella ciao” y “si estás leyendo esto eres gay”, lo que sugiere una motivación ideológica antifascista.

El gobernador indicó que aún no se puede determinar si el sospechoso padece algún problema de salud mental.

El joven se entregó voluntariamente a las autoridades 33 horas después del crimen, tras ser persuadido por un familiar.

En la rueda de prensa conjunta con el director del FBI, Kash Patel, se confirmó que Robinson está siendo interrogado mientras continúa la investigación.

Con información de AFP.