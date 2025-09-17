El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) realizó el martes una serie de allanamientos en el sector de Sarapiquí por al menos 9 causas de violentos asaltos a viviendas.

Pese a esta movilización, las autoridades informaron que los 2 principales sospechosos que pretendían detener lograron huir.

Los sospechosos fueron identificados como un hombre de apellido Sánchez de 23 años y otro de apellido Ruiz de 32 años.

Ante esto, el OIJ informó que este miércoles se logró detener en vía pública en el sector de La Victoria, en Sarapiquí al sospechoso de apellido Ruiz.

Cabe destacar que las autoridades aún no han brindado información sobre el otro sospechoso de apellido Sánchez.

Cabe destacar que los casos de asaltos habrían ocurrido todos en el sector de San Carlos, pese a que los sospechosos viven en Sarapiquí.

Entre lo decomisado, las autoridades destacan que tienen herramientas, teléfonos celulares y se recuperaron al menos 4 vehículos que habían sido robados.