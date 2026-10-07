Detienen a tres integrantes de la banda de “Los Gery”

Fecha de publicación: 7 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 7 de octubre de 2026

Durante cuatro allanamientos, la Policía de Control de Drogas detuvo a tres integrantes de la organización criminal conocida como “Los Gery”, la cual opera en el sector de San Diego del cantón de La Unión, en la provincia de Cartago.

De manera paralela, autoridades judiciales allanaron otros cuatro inmuebles para detener a varios menores de edad que presuntamente eran utilizados por esta estructura para la venta de drogas en la vía pública.

Entre los tres detenidos figura una mujer de apellido Barrera, con antecedentes por resistencia a la autoridad; su compañero sentimental de apellido Borbón, sin antecedentes; y un hombre de nacionalidad nicaragüense de apellido Lazo, conocido con el alias de “Rasta”, quien tampoco registra antecedentes.

Durante las intervenciones, los oficiales constataron que uno de los inmuebles allanados funcionaba bajo la fachada de una pulpería para encubrir la venta de estupefacientes.

Las diligencias permitieron el decomiso de una importante cantidad de drogas al menudeo y elevaron a 26 la cifra total de personas detenidas ligadas a este grupo criminal.