Detienen a supuesto cabecilla de grupo que robaba contenedores

Un hombre de apellido Castro y de 39 años fue detenido como sospechoso de liderar una organización criminal dedicada al robo de contenedores.

Esto tras un caso caso ocurrido en diciembre de 2025 cuando Castro y otras personas habrían participado en el robo de un contenedor en el Coyol de Alajuela.

En esa ocasión interceptaron un camión de pollo congelado y privaron de libertad al conductor, para luego sustraer la carga.

En apariencia la organización daba “los golpes” en el Gran Área Metropolitana y la Zona Sur.

Tras el allanamiento donde se detuvo a Castro se encontraron aparatos inhibidores de señal, radios portátiles, mercadería, armas de fuego y municiones.