Fecha de publicación: 18 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 18 de septiembre de 2026

La Policía de Control de Drogas (PCD) detuvo a varios sujetos vinculados al narcomenudeo y con amplios antecedentes judiciales y policiales, en San José y Guanacaste.

En ambas provincias, la actividad ilegal estaba generando inseguridad, robos, asaltos y consumo de estupefacientes cerca de los centros escolares.

Foto: Cortesía MSP.

Uno de los allanamientos se realizó en una vivienda en Barrio México, distrito Merced en San José, donde la PCD logró la detención de tres hombres que formaban parte de una organización que se dedicaba a la venta de drogas.

Detenidos en San José, todos hombres:

Campos: intervenido en 120 ocasiones por tenencia de drogas y en 11 oportunidades por portación ilegal de arma permitida. Además, cuenta con antecedentes por robo agravado, abusos sexuales contra mayores de edad, amenazas a la autoridad, hurto y perturbación del orden público.

y en Además, cuenta con antecedentes por robo agravado, abusos sexuales contra mayores de edad, amenazas a la autoridad, hurto y perturbación del orden público. Narváez: quien tiene antecedentes por robo agravado y simple, portación ilegal de armas, desobediencia y desacato a la autoridad , tenencia de drogas, robo con violencia e infracción a la Ley de Licores.

, tenencia de drogas, robo con violencia e infracción a la Ley de Licores. Mendoza, sin antecedentes.

En el cantón de Tilarán, Guanacaste, se allanaron cinco casas en los barrios Las Brisas, San Luis y Buenos Aires, donde se detuvo a varias personas que presuntamente se dedicaban a la venta y distribución de drogas; ninguno de los casos está relacionado entre sí.

Detenidos en Guanacaste:

Caso 1:

Rodríguez posee 22 informes por tenencia de drogas.

Mujer de apellido Mayorga, mantiene informes por pensión alimentaria.

Caso 2:

Calderón posee informes policiales por tenencia de drogas y judiciales por receptación y hurto.

Cruz, con antecedentes por robo agravado y 13 informes policiales por tenencia de drogas.

Mujer de apellido Valerio, presenta informes policiales por agresión psicológica, violencia y agresión física.

Caso 3:

Murillo posee informes policiales por tenencia de drogas y daños.

Tras la revisión de todas las viviendas allanadas, la policía logró decomisar lo siguiente:

82 dosis de crack.

46 dosis de cocaína.

51 envoltorios y 85 gramos de marihuana.

263 mil colones en efectivo

Un vehículo.

Utensilios para la preparación y dosificación de drogas.

Foto: Cortesía MSP.

Foto: Cortesía MSP.

Todas las personas detenidas fueron remitidas al Ministerio Público, a la espera de medidas cautelares.

Los operativos realizados fueron apoyados por la Fuerza Pública y la Unidad Especial de Apoyo (UEA). Este año, la PCD ha realizado 351 casos vinculados al tráfico de drogas y la detención de 633 personas por esta causa.