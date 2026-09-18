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La Policía de Control de Drogas (PCD) detuvo a varios sujetos vinculados al narcomenudeo y con amplios antecedentes judiciales y policiales, en San José y Guanacaste.
En ambas provincias, la actividad ilegal estaba generando inseguridad, robos, asaltos y consumo de estupefacientes cerca de los centros escolares.
Uno de los allanamientos se realizó en una vivienda en Barrio México, distrito Merced en San José, donde la PCD logró la detención de tres hombres que formaban parte de una organización que se dedicaba a la venta de drogas.
Detenidos en San José, todos hombres:
En el cantón de Tilarán, Guanacaste, se allanaron cinco casas en los barrios Las Brisas, San Luis y Buenos Aires, donde se detuvo a varias personas que presuntamente se dedicaban a la venta y distribución de drogas; ninguno de los casos está relacionado entre sí.
Detenidos en Guanacaste:
Caso 1:
Caso 2:
Caso 3:
Tras la revisión de todas las viviendas allanadas, la policía logró decomisar lo siguiente:
Todas las personas detenidas fueron remitidas al Ministerio Público, a la espera de medidas cautelares.
Los operativos realizados fueron apoyados por la Fuerza Pública y la Unidad Especial de Apoyo (UEA). Este año, la PCD ha realizado 351 casos vinculados al tráfico de drogas y la detención de 633 personas por esta causa.